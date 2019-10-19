بالفيديو.. لبنانية شيعية غاضبة تهاجم نصرالله

انتفضت سيدة لبنانية شيعية، ضد نبيه بري وحسن نصرالله وطالبت بإسقاط النظام في لبنان.

وظهرت السيدة وهي من شمستار في البقاع، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تنادي الجميع بالتظاهر ضد سوء الخدمات في لبنان.

وطالبت السيدة، كلا من نبيه بري وحسن نصر الله بالنزول إلى الشارع، مطالبة بإسقاط النظام في لبنان.

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وقالت غاضبة بغضب "أين هم يا عيب الشوم عليهن يا عيب الشوم".

وكان زعيم حزب الله، حسن نصرالله، حمل الحكومة اللبنانية التي يشارك وزراؤه (وعددهم 3) في اتخاذ القرارات ضمنها، مسؤولية الأزمة الحاصلة في الشارع اللبناني، إلا أنه تمسك في الوقت عينه بها.

وقال خلال كلمة السبت في ختام مسيرة أربعين الإمام الحسين في بعلبك (شمال شرق لبنان): "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، لكن حكومة التكنوقراط لن تصمد أسبوعين"، في رد على مطلب بعض المحتجين بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعطى 72 ساعة مهلة لشركائه في الحكومة للاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان. وقال مساء الجمعة "إن الانتظار لم يعد خياراً ومن يملك الحل للأزمة فليتقدم"، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.