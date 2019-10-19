الرقي اللبناني يتجلى في مبادرات تنظيف الشوارع في بيروت

قام بعض المتظاهرين منذ صباح اليوم بالنزول إلى الشوارع التي حصل فيها مظاهرات ليل أمس، ونظّفوا الطرقات. وناشد هؤلاء المواطنين بالنزول إلى الشارع ومساعدتهم.
وهذه الخطوة التي يقوم بها هؤلاء الاشخاص تعبر عن رقي في التصرفات في خضم كلّ ما يحصل، وبعد الشغب الذي حدث يوم أمس وأدى الى تكسير ونهب العديد من المحال في وسط بيروت
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