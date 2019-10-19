النشرة: المحتجون يواصلون اعتصامهم امام السراي الحكومي في النبطية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بانه "واصل المحتجون اعتصامهم امام ​السراي الحكومي​ في النبطية والقيت كلمات عدة طالبت ب​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة على اساس ​النسبية​ وبعيدا عن القيد الطائفي، منددين بفرض ​الضرائب​ وداعين ​الحكومة​ الى الاستقالة وتشكيل حكومة تكنوقراط". وردد المعتصمون "ثورة ثورة"، الشعب يريد اسقاط النظام وهم يلوحون بالاعلام اللبنانية.

وذكر انه "ما زال ​دوار كفررمان​ حبوش النبطية مقفلا بالسواتر الترابية من قبل المحتجين الذين نصبوا خيمة، مؤكدين اعتصامهم سيطول ليلا ونهارا ولن يتركوا المكان الا بعد تحقيق مطالبهم وهي اسقاط الحكومة واعادة ​المال​ المسلوب الى الشعب واجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية، ورفض المعتصمون فتح اي مسرب من الطريق التي تعتبر شريانانا حيويا يصل النبطية ب​مرجعيون​ بعدما طالبهم بذلك قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله الذي حضر الى الدوار على رأس قوة من ​قوى الامن الداخلي​ فلم يرضخ المعتصمون لطلبهم بل راحوا يرددون "يا شعبي عالارض انزال انزل يا شعبي، وثورة ثورة وبثوا الاغاني الوطنية للفنان مارسيل خليفة".