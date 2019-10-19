النشرة: المحتجون يواصلون اعتصامهم امام السراي الحكومي في النبطية

افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، بانه "واصل المحتجون اعتصامهم امام السراي الحكومي في النبطية والقيت كلمات عدة طالبت بلبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وبعيدا عن القيد الطائفي، منددين بفرض الضرائب وداعين الحكومة الى الاستقالة وتشكيل حكومة تكنوقراط". وردد المعتصمون "ثورة ثورة"، الشعب يريد اسقاط النظام وهم يلوحون بالاعلام اللبنانية.
وذكر انه "ما زال دوار كفررمان حبوش النبطية مقفلا بالسواتر الترابية من قبل المحتجين الذين نصبوا خيمة، مؤكدين اعتصامهم سيطول ليلا ونهارا ولن يتركوا المكان الا بعد تحقيق مطالبهم وهي اسقاط الحكومة واعادة المال المسلوب الى الشعب واجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية، ورفض المعتصمون فتح اي مسرب من الطريق التي تعتبر شريانانا حيويا يصل النبطية بمرجعيون بعدما طالبهم بذلك قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله الذي حضر الى الدوار على رأس قوة من قوى الامن الداخلي فلم يرضخ المعتصمون لطلبهم بل راحوا يرددون "يا شعبي عالارض انزال انزل يا شعبي، وثورة ثورة وبثوا الاغاني الوطنية للفنان مارسيل خليفة".
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