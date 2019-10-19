اشار رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "أيا كانت ملاحظات ​الحراك المدني​ تجاهنا فعلينا ان نقبلها بكل رحابة صبر ودعوتهم الى الحوار حول الورقة الاقتصادية التي قدمها ​الحزب الاشتراكي​ التي فيها مقترحات واضحة بعيدة عن تحميل الناس ضرائب اضافية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: أيا كانت ملاحظات الحراك المدني تجاهنا فعلينا ان نقبلها بكل رحابة صبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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