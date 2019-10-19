النشرة: دوار كفررمان مازال مقطوعا بالحصى والأتربة ويرفض المحتجون فتحه

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​الجنوب​ أن "دوار كفررمان ما زال مقطوعا بالحصى والأتربة ويرفض المحتجون فتحه"، مشيرا الى أن "آمر سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله حضر وطلب من المحتجين فتح الطريق فرفضوا".

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