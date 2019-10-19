مواطن حاول إحراق نفسه أمام ثكنة الحلو بعد عدم الإفراج عن ابنه

أقدم مواطن على رمي البنزين على نفسه محاولاً إحراق نفسه أمام ثكنة الحلو في مار الياس، بعد عدم الإفراج عن ابنه الذي تم اعتقاله في مظاهرات يوم أمس.
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