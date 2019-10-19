قطع الطريق الدولية عند دوار دورس في بعلبك

جدد المشاركون ب​الحراك الشعبي​ قطع الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل ​بعلبك​ الجنوبي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر، بعد اختتام مسيرة ومراسم أربعينية الإمام الحسين في ​مقام السيدة خولة​ في بعلبك، فأشعلوا الإطارات ونصبوا خيمة وسط الطريق العام.

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