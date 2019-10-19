الحريري يلتقي أبو فاعور وفنيانوس وعلي خليل

اشار المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في بيان، الى انه "في إطار الاتصالات والاجتماعات المكثفة التي يشهدها ​بيت الوسط​ اليوم للتشاور مع مختلف القوى بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسبل الممكنة لمعالجتها، بعد الكلمة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى اللبنانيين بالأمس، التقى الرئيس الحريري على التوالي كلا من وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ ووزير ​المال​ ​علي حسن خليل​".

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