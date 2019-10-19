القوى الأمنية تتعامل بعنف مع الإعلام وتلفزيون النشرة أمام ثكنة الحلو

أجبرت ​القوى الأمنية​ المراسلين والمصورين ومنهم فريق عمل تلفزيون "النشرة" على التوقف عن ممارسة مهامهم أثناء تغطية إطلاق سراح المتظاهرين من ​ثكنة الحلو​ في ​مار الياس​، كما تعامل العناصر معهم بعنف.

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