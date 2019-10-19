الجيش دعا المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين

دعت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان، جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرةً بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وإذ تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقّة، تدعوهم إلى التجاوب مع ​القوى الأمنية​ لتسهيل أمور المواطنين.

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