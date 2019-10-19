شكرا لقرائتكم خبر عن امين تنظيم حزب الحرية: نستعد للانتخابات المقبلة بجولات ميدانية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزى بحزب الحرية المصرى، أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لتكثيف العمل فى جميع المحافظات، وذلك لاستكمال المسيرة والاستعداد للانتخابات المقبلة، سواء البرلمان أو الشيوخ أو المحليات، والعمل في الشارع والمشاركة مع المواطنين.

وأضاف إدريس فى كلمته بالمؤتمر العام للحزب بالقاهرة، أن حزب الحرية المصرى أصبح رقما هاما فى الحياة السياسية بمصر، وأصبح له دور فعال فى المجتمع، وخلال الفترة المقبلة سيواصل العمل لاستكمال مسيرة الحزب على جميع المستويات.

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وعرض منظمو المؤتمر، فيلما تسجيليا عن عمل الحزب خلال العمل الماضى، والذى اشتمل على جولات ميدانية، والعمل في المحافظات.