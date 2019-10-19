شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يحذر المهندسين من المبالغة فى رسوم تقارير سلامة المبانى عند التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق - نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية من استغلال المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم بالمبالغة، مما قد يؤدى إلى استنزافهم، وذلك عند اللجوء إليهم للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية المنصوص عليها، ضمن المستندات المطلوبة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.

حذر النائب فى بيان اليوم، من أن هذا الأمر الذى قد يثير حالة من الغضب عند هؤلاء المواطنين، لشعورهم بعدم قدرتهم على تحمل كل هذه الأعباء، بالإضافة إلى سداد قيمة التصالح التي سوف تقررها اللجان الفنية.

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وشدد " علاء والى "، على عدم تحمل المواطن أية أعباء مالية قد تؤدى إلى عزوفه عن التصالح في مخالفته التي وقعت بحقه نتيجة كثرة الأعباء عليه، مشدداً على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات التصالح، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب وزارة الإسكان والمرافق من خلال اللجان الفنية المشكلة والمعنية بتنفيذ قانون التصالح بمتابعة هذا الإجراء، وعدم استغلال المواطنين، وتحميلهم مبالغ مالية فوق طاقتهم من قبل المكاتب الاستشارية، نظير تقرير السلامة الانشائية والرسومات المعمارية .