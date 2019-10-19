شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع رقابى لـ"صناعة البرلمان".. تعرف على تفاصيل موضوعاته × 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، 5 اجتماعات رقابية الأسبوع الجارى بحضور 3 وزراء وهم (التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الزراعة)، ونستعرض الموضوعات الرقابية التى ستناقشها اللجنة الأسبوع الجارى فى النقاط التالية:

1- طلب الإحاطة المُقدم من النائب سليمان وهدان وكيل المجلس بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين.

2- طلب الإحاطة المُقدم من النائب سليمان وهدان بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بوسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030، ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.

Advertisements

3- طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة بشأن المُشكلات التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية.

4- طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن الرسوم المُبالغ فيها المفروضة بالمناطق الصناعية الحرة بمدينة نصر والعامرية.

5- جلسة استماع، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الأضرار التى لحقت شركات القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع الصناعة جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبى المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة.

6- جلسة استماع، بحضور وزير الزرعة، بشأن قرار وزير الزراعة المتضمن قصر استيراد أى شحنات منتجات غذائية من البرازيل إلى مصر، اعتبارا من أول أكتوبر 2019 على شركة وحيدة، وهى المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ما يؤدى إليه ذلك من الاحتكار وعدم المنافسة العادلة بين الشركات العاملة فى هذا المجال والإضرار بمصالح المستهلك من عدم توافر المنتجات فى الأسواق المحلية.