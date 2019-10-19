غدا.. وزيرة الثقافة ترأس وفد مصر في معرض (بلجراد) الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ترأس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وفدا مكونا من 60 فنانا وأديبا ومفكرا في معرض (بلجراد) الدولي للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من 20 حتى 27 أكتوبر الجاري، حيث تحل مصر ضيف شرف المعرض.

وقالت عبد الدايم - في تصريح اليوم السبت - "إن دعوة مصر للمشاركة كضيف شرف في الدورة الـ64 من معرض (بلجراد) الدولي، أحد أعرق المعارض المتخصصة في أوروبا، تعكس الدور المؤثر للقوى الناعمة في التواصل مع الأمم".

وأضافت أن تلبية الدعوة تأتي ضمن جهود الدولة لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات مع شعوب العالم، كما تمثل إنجازا جديدا يشرق في سماء مجال المعرفة وتبادل الثقافات، حيث أصدرت هيئة الكتاب ثلاثة عناوين جديدة باللغة الصربية ضمن السعي لفتح أفاق التعريف بالإبداع المصري.

ومن جانبه، أشار الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أن الجناح المصري تم تصميمه بشكل يعبر عن الحضارة المصرية على مساحة 200 متر، ويضم 535 عنوانا من إصداراتها وإصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، بالإضافة إلى أنشطة فكرية وفنية تبرز الهوية المصرية المتفردة والحراك الإبداعي في المجتمع.

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وأوضح أن الأنشطة الفكرية والفنية المصاحبة ستتواصل على مدار أيام انعقاد المعرض، وتشمل حفلات لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وورش فنية تشكيلية متنوعة وأخرى للخط العربي وفن الكاريكاتير للطفل، بالإضافة إلى عروض للأراجوز وأمسيات موسيقية وشعرية، إضافة إلى عدد من حفلات توقيع الكتب والندوات والأفلام السينمائية من إنتاج المركز القومي للسينما.

وتقام الفعاليات بمشاركة المبدعين المصريين: محمد سلماوي، محمد بغدادي، هاني شمس، حسن زكي، مي خالد، منصورة عز الدين، سلوى بكر، شريف بكر، طارق الطاهر، الدكتور ممدوح الدماطي، الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة وآخرين.

كما يتضمن برنامج البعثة المصرية لقاء لوزيرة الثقافة مع نظيرها الصربي فالدان فوكو سافلجيفيتش بمقر وزارة الثقافة والإعلام، إلى جانب زيارة مشتركة وجولة في المتحف الوطني في بلجراد يعقبه مؤتمرا صحفيا صباح يوم الافتتاح، فضلا عن زيارات للمؤسسات المساهمة في عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2021، واجتماع مع إيجور موروفيتش رئيس حكومة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي وعمدة مدينة نوفي ساد ورئيس مؤسسة نوفي ساد.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض (بلجراد) لمشاركة مصر، كما تم الاتفاق على مشاركتها كضيف شرف الدورة الـ64، التي تشهد حضور عدد من قطاعات وزارة الثقافة، وهي (دار الأوبرا المصرية، المركز القومي للترجمة، دار الكتب والوثائق القومية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المركز القومي للسينما، الهيئة العامة للكتاب).​