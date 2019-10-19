الرئيس السيسي يهنئ المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.

ونشر الرئيس الرئيس التهنئة على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة".

وتابع الرئيس: "نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".