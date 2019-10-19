إصابة 10 طالبات في حادث سير بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين: أصيبت 10 طالبات بجامعة طنطا اليوم السبت، في حادث سير، أمام قرية شبرا النملة، بطريق "بسيون- طنطا". كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة بقرية شبرا النملة، بطريق "بسيون- طنطا" وأسفر عنه إصابة 10 طالبات بجامعة طنطا، كانوا باتجاههم إلى الجامعة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام. جرى إخطار النيابة العامة بالواقعة وحرر المحضر اللازم.

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