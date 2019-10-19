بينهم بهي مرتجي.. الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلا من العميد شادي حسن محمد عبد السلام حلمي، للتعزية في وفاة المرحوم اللواء مهندس متقاعد بهي الدين عبد الحميد مرتجي، والعميد عقيل عبد الباسط حافظ كساب، للتعزية في وفاة المرحوم لواء شرطة حسين محمود فؤاد السيد، وإبلاغ أُسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.​

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