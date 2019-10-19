الآثار تعلن أسعار تذاكر معبد أبو سمبل خلال احتفالات "تعامد الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان–إيهاب عمران:

أعلنت منطقة آثار أسوان والنوبة، انتهاء الاستعدادات الخاصة بمهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل.

وقال خالد شوقي مدير آثار أبو سمبل، إن سعر التذكرة للمصري بلغ 30 جنيها ونصف، وللطلاب بـ 5 جنيها ونصف، بينما بلغ سعر التذكرة للسائح الأجنبي 415 جنيه، وللطالب الأجنبي 213.5 جنيه.

وأضاف شوقي، أنه تقرر فتح أبواب المعبد أمام الزائرين يوم تعامد الشمس تقديريًا من الساعة الرابعة فجرًا، لدخول السائحين والزائرين لمتابعة ومشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس، والتي من المتوقع حدوثها في تمام الساعة 5.49 دقيقة صباحًا، بحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان.