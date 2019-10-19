بمؤهل عالي ومتوسط.. القوى العاملة تطرح 800 فرصة عمل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم السبت، بدء قبول طلبات راغبي العمل لشغل أكثر من 800 فرصة عمل في مجالات مختلفة بـ12 شركة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب من المتقدمين.

وقال حسن رداد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن الوزارة وفرت هذه الفرص في إطار مبادرة رئاسة الجمهورية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، لافتًا إلى أن الرواتب المتوقعة تبدأ من 1200 جنيهًا وتتجاوز 3 آلاف و 800 جنيه في بعض المهن.

وأضاف رداد في تصريح صحفي اليوم، أنه جرى توفير 122 فرصة عمل في 3 شركات للمواد الغذائية، برواتب تتراوح بين 1200 و2000 جنيه، وتطلب عمال إنتاج وتغليف، ومهندسين جودة وإنتاج، وفني تشغيل، ومشرف أمن، فضلًا عن عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأوضح وكيل التضامن، أنه جرى طرح 217 فرصة عمل بشركتين للأغذية، برواتب تتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، وتتمثل المهن المطلوبة في "عمال إنتاج، وميكانيكا، وعمال عاديين وتغليف وتعبئة، وفني تشغيل، فضلًا عن مهندس إنتاج وجودة" ويشترط أن يكون المتقدمين من حملة مؤهلات "بكالوريوس زراعة، تعاون وعلوم، ومؤهل عالي، صنايع معدات، متوسط وفوق المتوسط" فيما تتوفر مهن لا تشترط الحصول على مؤهلات.

وأشار مسئول وزارة التضامن بالإسكندرية، إلى أن 7 شركات أتاحت 488 فرصة برواتب تتراوح بين 1500 إلى 4000 جنيه، تشمل "عمال إنتاج وفني حقن بلاستيك، وعمال بوفية، وأوفر ليه سنجر، وجودة خط، وفني ألوان طباعة، وأخصائي خدمات مالية فردي وجماعي، صيانة مكن حياكة، وضابط أمن، وحياكة ودودة وقص وتعبئة وعاملات أوفر"، فيما تقبل تلك المهن المتقدمين من حاملي مؤهلات "دبلوم صنايع، مؤهل عالي وخريجي الجامعة العمالية، ودبلوم متوسط، وإعدادية، ويجيد القراءة " وهناك مهن لا تشترط الحصول على مؤهل.

من جانبه قال عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوى العاملة، إن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا وصحيًا، كما أن هناك شركات توفر مواصلات داخلية، وتعطي حافز التزام وانتماء.

ولفت وكيل المديرية إلى أن الطلبات تقدم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوي العاملة بالإسكندرية، ومقرها 4 شارع مصطفي كامل خلف نقابة الأطباء بمنطقة سموحة.