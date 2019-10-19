الكويت ومصر يطلبان من مواطنيهما التريّث في السفر إلى لبنان

وكالات- طلبت سفارة الكويت في لبنان أمس، الخميس 18 أكتوبر 2019، من مواطنيها الذين يودون السفر للبنان التريث بسبب الاحتجاجات والاضطرابات الراهنة
كما دعت السفارة المصرية في لبنان مواطنيها لتفادي مناطق التجمعات والتظاهرات.
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