جون ماتيس يرد " بحدة" على إهانة ترامب

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، إنه شرف له أن يكون ”أكبر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم“، وذلك في هجوم على رئيسه السابق دونالد ترامب، الذي وجه له إهانة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضاف ماتيس خلال حفل عشاء خيري في نيويورك مساء أمس الخميس أمام الحاضرين إنه الآن ”بلغ العظمة“.

وتابع: ”لست فقط جنرالًا أعطي أكثر من حجمه، أنا الأعظم، أكبر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم“.

وقال ماتيس إنه ”يشرفني أن يعتبرني كذلك دونالد ترامب لأنه دعا أيضًا ميريل ستريب بالممثلة التي أعطيت أكثر من حجمها“.

ووسط تصفيق الحضور وضحكاتهم في عشاء ”صندوق الفريد إي سميث“ السنوي، قال ماتيس: ”لذا أعتقد أنني في مقام ميريل ستريب بين الجنرالات، وبصراحة يعجبني ذلك كثيرًا“.

وأضاف: ”وعليكم الإقرار أنه بيني وبين ميريل، حققنا على الأقل بعض الانتصارات“.

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وكان ترامب قد وصف ماتيس بأنه ”أكثر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم“ وذلك خلال نقاش حاد في البيت الأبيض الأربعاء الماضي مع كبار المسؤولين الديمقراطيين حول السياسة في سوريا.

وقال الجنرال المتقاعد في سلاح البحرية إنه غير منزعج من تصريحات ترامب.

وأردف: ”بالطبع لا، كسبت مكانتي في أرض المعركة .. ودونالد ترامب كسب مكانته في رسالة من طبيب“ وذلك في انتقاد للظروف الصحية التي سمحت لترامب بتجنب المشاركة في حرب فيتنام.

وأضاف: ”أعتقد أن الشخص الوحيد في الجيش الذي لا يعتقد السيد ترامب إنه أكبر من حجمه هو الكولونيل ساندرز“.

وكان ماتيس قد انسحب من الإدارة العام الماضي، وقال في رسالة استقالته إن نظرة ترامب على العالم تتناقض مع نظرته.

وقال: ”قمت بقيادة قوات في العراق وسوريا وأفغانستان. حاولت أن أحقق بعض السلام والنظام في أماكن ليس فيها حكومة معترف بها، فصائل فوضوية متحاربة، مخاوف غير عقلانية وكراهية مسمومة“.