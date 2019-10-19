اشتعال محرك طائرة متجهة من سيئول إلى لوس أنجلوس

أُصيب مسافرون كانوا يستعدون لمغادرة مطار سيئول متجهين إلى لوس أنجلوس، بالهلع لرؤية اندلاع حريق في أحد محركات الطائرة التي كان من المقرر

أن تنقلهم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

واشتعلت النيران في محرك طائرة الخطوط الجوية "آسيانا"، أثناء التزود

بالوقود قبل الإقلاع، ولم يصب أحد خلال الحادث.

ويظهر مقطع فيديو نشره شاهد عيان من مكان الحادث، رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحريق بينما كان الوقود المشتعل ينتشر فوق مدرج الطائرة.