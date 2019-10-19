أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، أن اللجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات الأخيرة في البلاد أوشكت على إنهاء أعمالها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للمكتب أمس الجمعة أن "عبد المهدي حظر الجمعة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، واطلع على آخر النتائج التيتوصلت إليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها".
وأضاف: "جرت مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي إلى سيادته في وقت قريب والإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات أوشكت على إنهاء أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.