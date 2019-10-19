نتنياهو: مشاركة العرب في الحكومة تهدد أمن إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن دخول ممثلين عن القائمة العربية المشتركة في الحكومة الإسرائيلية المستقبلية سيشكل خطرا على أمن البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واتهم نتنياهو منافسه في رئاسة الحكومة الجديدة، بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، بالرغبة في تشكيل حكومة أقلية تعتمدغالبا على القائمة المشتركة، ثالث أكبر قوة في الكنيست الـ22، قائلا إن ذلك سيكون "خطوة مضادة للصهيونية وتشكل خطرا على أمننا".
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيمي القائمة العربية المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي بـ"دعم الإرهاب الفلسطيني وحزبالله"، كما قال إن يائير لبيد، الشخصية رقم 2 في "أزرق - أبيض"، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان "يحتجزان غانتس رهينة" لتحقيق طموحاتهما الشخصية.
ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوع من انقضاء التفويض الرئاسي الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، وإذا فشل في ذلك فإن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيسلم هذا التفويض إلى غانتس، رئيس أكبر قوة في الكنيست الجديد.
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