مصرع 16 من داعش وطالبان في 3 أقاليم بأفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 16 من مقاتلي طالبان وداعش ودمرت مخابئ للأسلحة في ثلاثة أقاليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضاً على ثمانية مقاتلين من طالبان خلال نفس العمليات، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.
وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 10 من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة أشين بإقليم ننكارهار .
وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأً صغيراً للأسلحة خلال نفس العملية.
علاوة على ذلك ، قتلت القوات الخاصة اثنين من مقاتلي طالبان ، واعتقلت 6 آخرين ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة جاجاتو بإقليم وارداك.
وقتلت القوات الخاصة أربعة عناصر من طالبان واعتقلت اثنين آخرين خلال عملية في منطقة مايواند بمقاطعة قندهار.
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