كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديمقراطية تطالب بمراقبين دوليين للحفاظ على "الهدنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن قوات سوريا الديمقراطية، طالبت بإرسال مراقبين دوليين من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار شمالي سوريا، الذي تم الإعلان عنه قبل يومين.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار القوات التركية والفصائل الموالية لها في عمليات القصف العشوائي، الذي يستهدف المدنيين بمناطق شمالي سوريا.

وطالب بيان لمجلس سوريا الديمقراطية، المجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن بصفتها راع لاتفاق وقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية تجاه الانتهاكات التركية، مشيرا إلى ضرورة إرسال مراقبين دوليين للمنطقة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

أنقرة تستخدم الفسفور

وفي السياق نفسه، نشرت صحف بريطانية اتهامات وجهها محققون دوليون إلى تركيا بضلوعها في تنفيذ هجمات باستخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليا ضد المدنيين الأكراد.

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وكشفت التحقيقات، التي نشرت تفاصيلها في صحف بريطانية، من بينها "التايمز" و"الغارديان"، أدلة على استخدام تركيا للفوسفور الأبيض المصنف في قوائم الأسلحة الكيماوية في هجماتها ضد المدنيين خلال عمليتها العسكرية في الشمال السوري.

دعوة أمريكية

من جانبها، عبرت الإدارة الأميركية عن أملها في التزام الأتراك والأكراد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، فيما أكدت على استمرار انسحاب القوات الأميركية من شمالي سوريا.

ورغم وصف الرئيس الأميركي الوضع في سوريا بالهش للغاية، أكد دونالد ترامب وجود رغبة فعلية من الأتراك والأكراد لإنجاح وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار.