كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 شخصا جراء انهيار سد في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو الطوارئ في روسيا، مقتل 15 شخصًا على الأقل، بعد انهيار سد في منجم للذهب في سيبيريا وغمرت المياه مساكن العمال.

وذكرت وزارة الطوارئ أيضا أن هناك 13 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقع الانهيار أثناء هطول أمطار غزيرة في وقت مبكر من يوم السبت بالقرب من قرية ششتينكينو في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي 3400 كيلومتر (2100 ميل) شرق موسكو.

قالت لجنة التحقيق في البلاد إنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بشأن التهم المحتملة بانتهاك لوائح السلامة في مكان العمل.

