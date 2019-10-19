كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال أكثر من 50 شخصا في كتالونيا خلال أعمال الشغب خلال الليل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، أكثر من 50 شخصًا منذ يوم أمس عبر منطقة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا.

وقالت هيئة إنفاذ القانون المحلية، إن الإضراب العام تحول إلى اضطرابات عامة واشتباكات مع الشرطة.

ووفقًا لقوة الشرطة الكتالونية المستقلة، موسوس دي إسكوادرا، فقد تم احتجاز ما مجموعه 54 شخصًا يوم الجمعة الماضية حتى اليوم السبت، بينما أُصيب 18 من ضباط إنفاذ القانون بجروح.

وذكرت الخدمة الطبية الإقليمية، أنه في برشلونة وحدها تلقى 152 شخصًا مساعدة طبية، منهم 50 تم نقلهم إلى المستشفى.

بدأ الإضراب العام في كتالونيا يوم الجمعة وتطور على الفور إلى الاضطرابات العامة، مع مركز الزلزال في العاصمة الكتالونية برشلونة.

كان المتظاهرون يغلقون الطرق ويمزقون لافتات الشوارع ويحطمون نوافذ المتاجر القريبة واشتبكوا في النهاية مع سلطات تطبيق القانون بالقرب من مبنى الشرطة الوطنية.

وألق المتظاهرين الحجارة والزجاجات والمفرقعات وغيرها من الأشياء على الشرطة وأحرقوا صناديق الكرتون.

وكان على الشرطة إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتقييدهم. عندما أشعل المتظاهرون النار في عدة حواجز، كان على الشرطة استخدام خراطيم المياه.

وشابت كتالونيا في الاضطرابات العامة منذ يوم الاثنين. واشتعلت مظاهرات جماهيرية إثر حكم المحكمة العليا الإسبانية للحكم على تسعة من السياسيين الكتالونيين، المتورطين في تنظيم استفتاء الاستقلال لعام 2017، بالسجن من 9 إلى 13 سنة بتهم الفتنة وثلاثة آخرين لغرامات بسبب العصيان.

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في وقت لاحق من ذلك اليوم، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال أوروبية ودولية للرئيس الكتالوني السابق كارليس بويجديمونت.

أعمال شغب

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، حيث وقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة، مع إضرام النار في الحواجز التي وضعت بهدف احتواء الحشود.

وشجع الزعيم الانفصالي كارلس بوجديمون، الذي لم يكن ضمن من تمت محاكمتهم، المتظاهرين عبر "تويتر" على مواصلة التعبئة في "تسونامي ديمقراطية".

وفر بوجديمون إلى بلجيكا عام 2017 عندما قامت السلطات الإسبانية بقمع الحركة الانفصالية، وجددت إسبانيا في الآونة الأخيرة محاولاتها لتسلمه.

محاولة تهدئة الأوضاع

ورداً على ذلك، أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز العنف، قائلا إن الحكومة ستواصل "ضمان الأمن" في المنطقة، معلناً أنه يعتزم التقاء قادة المعارضة في محاولة لتهدئة الوضع.

كما كتب سانشيز في بيان له على تويتر: "العنف يسعى لكسر التعايش في كتالونيا".

ومن ناحيته، أكد أوريول جونكيراس، نائب رئيس كتالونيا سابقاً، والذي كان ضمن من صدرت بحقهم أحكام هذا الأسبوع وكانت عقوبته هي السجن 13 سنة، إنه لابد أن تكون الاحتجاجات سلمية.

وكتب جونكيراس في بيان له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أي عنف لا يمثلنا".