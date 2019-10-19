كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تحث الولايات المتحدة على البقاء في منطقة الحدود العراقية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر سياسية في تل أبيب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في شمال سوريا في أعقاب قرار سحب القوات الأمريكية من المنطقة ووقف إطلاق النار بوساطة أمريكية بين تركيا وأكراد سوريا.

وقالت المصادر: "إن نتنياهو طلب من وزير الخارجية الأمريكي الزائر مايك بومبو في اجتماع في مقر إقامته الرسمي في القدس الغربية لواشنطن عدم الانسحاب من مناطق أخرى في سوريا.

في نهاية الاجتماع، قال نتنياهو: "لقد أجرينا مناقشات مهمة حول تعزيز تحالفنا في المنطقة، والتحديات المختلفة التي نواجهها معًا".

وأضاف أن "الشرق الأوسط هو بحر من الاضطرابات، ولكن إذا كان هناك شيء واحد بارز، فهو قدرة واستقرار وقوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي. وتحدثنا عن جعله أقوى، وأنا أريد أن أشكركم على الدعم المستمر".

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وطار بومبيو إلى إسرائيل بعد أن تفاوض هو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس حول صفقة ستشهد تركيا تعليق عملياتها ضد الأكراد في سوريا.

وتعهد بومبو بدعم إسرائيل وقال إنه ناقش إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال المسؤول الأمريكي: "لقد تحدثنا عن كل الجهود التي بذلناها للرد على التهديد، وليس فقط لإسرائيل بل للمنطقة والعالم".

ولكن هناك تقارير تفيد بأن السياسيين ومسؤولي الأمن الإسرائيليين قلقون بشأن قرار "مفاجئ" محتمل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من حامية التنف الإستراتيجية على الحدود العراقية الأردنية وغيرها من المناطق، والتي تعتبرها إسرائيل حساسة على الحدود السورية العراقية.