كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة النفط الأمريكية "شيفرون": نأمل في الحفاظ على التواجد بفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت تصريحات الشركة في أعقاب تقرير سابق صادر عن بلومبرج يقول إن الولايات المتحدة تدرس تمديد تنازل شيفرون للعمل في فنزويلا بمزيد من القيود من خلال منح الشركة مهلة جزائية مدتها 90 يومًا.
وقال راي فوهر المتحدث باسم شيفرون لرويترز في بيان عبر البريد الالكتروني "نحن موجودون في فنزويلا ونأمل أن يتم تجديد الرخصة العامة حتى نتمكن من مواصلة العمليات في البلاد على المدى الطويل."
وأضاف "لقد كرسنا استثمارات وقوة عاملة كبيرة تعتمد على وجودنا".
ووفقًا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية "الترخيص العام رقم 8C" هو الترخيص الذي يجيز المعاملات في فنزويلا التي تشمل شركة النفط الحكومية " بيتروليوس دي فنزويلا " والكيانات التي تملكها.
كما يعتمد مستقبل شيفرون في فنزويلا الآن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يجب أن يقرر بحلول 25 أكتوبر ما إذا كان سيتم تجديد التنازل الذي يسمح للشركة بمواصلة العمل في فنزويلا على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وأفاد بلومبرج أن وزارة الخزانة تهدف إلى زيادة تقييد إنتاج فنزويلا من النفط الخام وتشعر بالقلق من أن مشاريع شيفرون المشتركة في فنزويلا توفر التمويل لمساعدة حكومة مادورو الاشتراكية على سداد ديونها لشركة النفط الروسية روزنفت ش.م.خ، هذا يمكن أن يشجع المزيد من القروض في المستقبل.
ومع ذلك، أضاف التقرير أن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في الحفاظ على وجودها في صناعة النفط في فنزويلا في حالة حدوث تحول سياسي.
وتعتبر شيفرون موجودة في فنزويلا منذ ما يقرب من 100 عام، افتتحت مكتبها في كراكاس في عام 1923، وضربت النفط لأول مرة في حقل بوسكان في عام 1946.
كما فرضت إدارة ترامب عدة مرات عقوبات على فنزويلا وسعت إلى الحد من معاملات شركة النفط الحكومية " بيتروليوس دي فنزويلا " لقطع وصول مادورو إلى عوائد النفط إلى حد كبير، وهو ما يمثل معظم دخل الدولة الصعبة في أمريكا الجنوبية.
ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب رويترز للتعليق.