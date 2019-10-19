كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “فلاح” بريطاني مناهض لـ”بريكست” يحتجّ على طريقته
تحوّل حقل في جنوب إنجلترا للوح للتعبير عن الرأي، حيث حفر مزارع مستخدماً جراره الزراعي رسالة احتجاج بطريقة مميزة جاء فيها “بريطانيا تريد الآن أن تبقى”.
ورصدت لقطات مروحية اللمسات الأخيرة على الحروف الكبيرة للرسالة والتي بلغ طولها 40 متراً (130 قدماً). حيث تم حفرها من قبل مزارع معادي لخروج بريطانيا من الاتحاد في حقله بمقاطعة جنوب إنجلترا، بحسب موقع يورو نيوز.
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