أول رحلة نسائية إلى الفضاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم يقتصر خروج كريستينا كوتش وجيسيكا مير، من محطة الفضاء الدولية في أول سير لهما في الفضاء يوم أمس، الجمعة، على الإنجاز الشخصي فقط، بل تجاوز ذلك ليكون صناعة تاريخية بحق النساء جميعهن.

وتحقق الحدث الذي طال انتظاره لإدارة الطيران والفضاء الأميركية، ناسا، خلال مهمة روتينية نسبياً لاستبدال بطاريات معطلة على السطح الخارجي للمحطة. وأعلنت "ناسا" في مقطع مصور حي للعملية، أن كوتش ومير خرجتا بالملابس البيضاء من المحطة الواقعة على ارتفاع 408 كيلومترات فوق الأرض، إلى الفضاء الخارجي في الساعة 7:38 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لاستبدال وحدة طاقة معطوبة مصممة للمساعدة في تكييف الطاقة المخزنة من الألواح الشمسية للمحطة.

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واستمرت العملية نحو خمس ساعات وتأتي بعد محاولة أولى لأول سير نسائي بالكامل في الفضاء في مارس/آذار الماضي. وألغيت المحاولة وقتها، بسبب عدم تهيئة بدلة الفضاء لواحدة من الرائدات.

وهنأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المرأتين في مكالمة بالفيديو ظهر الجمعة وشكرهما على شجاعتهما. وقال لهما من غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، بحضور نائبه مايك بنس وابنته ومستشارته إيفانكا ترامب ومدير "ناسا جيم" بريدنشتاين، إن "هذا تاريخي حقا".