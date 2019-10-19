الجامعة العربية تهدي 3000 كتاب إلى مكتبة الموصل

أهدى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، مكتبة الموصل المركزية في العراق أكثر من 3000 كتاب.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إنه "في إطار المبادرة العربية لدعم المكتبات العراقية، خصوصاً مكتبة الموصل المركزية، قام أبوالغيط بإهداء مجموعة من الكتب في مختلف نواحي المعرفة بلغات مختلفة لسفير العراق ومندوبها الدائم أحمد الدليمي، بمشاركة عدد من السفراء العرب".

وأضاف أن "الأمين العام سلم كتباً تتنوع بين إهداءات من مكتبة الأمانة العامة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأخرى مهداة من المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب المقدمة من الدول العربية في مختلف مجالات المعرفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية".

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يذكر أن مبادرة دعم وإعادة إعمار المكتبات العراقية، خصوصاً المكتبة المركزية لجامعة الموصل بالعراق، أطلقت عام 2017 عقب تحرير المدن العراقية من "داعش" الذي عمل على تدمير بناياتها، ونهب مقتنياتها بالكامل.

وعبر المندوب الدائم لجمهورية العراق عن خالص شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الجامعة العربية لمكتبة جامعة الموصل لسد احتياجاتها من المجموعات الأكاديمية، والتي تعرضت مقتنياتها من الكتب والمراجع، والتي لا يقل عددها عن مليون كتاب ومرجع ومخطوطة للسرقة والنهب والحرق على يد الجماعات الإرهابية والدواعش.