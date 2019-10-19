إبراهيموفيتش: بإمكاني تسجيل 20 هدفاً في الدوري الإيطالي

زلاتان لعب في الدوري الإيطالي من قبل مع يوفنتوس وميلان وإنتر، واستطاع تحقيق لقب الدوري مع الثلاثة أندية، قبل الرحيل لباريس سان جيرمان في 2012.

وقال زلاتان في تصريحات مع صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية: "أنا في الآن في الثامنة والثلاثين من عمري، ولدي حماس كالأطفال وبنفس الرغبة في الفوز، هذا بالنسبة لي هو كل شيء".



وأضاف: "لا أفكر في مستقبلي الآن، سأقيم ما يحدث مع عائلتي من أجل الاستمرار في اللعب حتى أقرر التقاعد بنفسي، احتاج للنظر لبعض الأشياء من أجل اتخاذ القرار سواء الانتقال إلى إيطاليا أو أي مكان".

وأكد: "إيطاليا هي بيتي الثاني، سوف أستمع إلى جميع العروض المقدمة لي، أرغب في القتال من أجل الوصول للهدف الأقصى، وإذا عدت إلى إيطاليا فأنا أريد المنافسة على الدوري الإيطالي، وليس مجرد الانتقال إلى أي فريق، لأنني زلاتان إبراهيموفيتش في النهاية".



"لايزال بإمكاني إحداث الفارق، لست من الحيوانات التي سيتم عرضها ليراها الناس فقط، يمكنني تسجيل 20 هدف وأكثر في الدوري الإيطالي".

وشدد: "هناك زلاتان إبراهيموفيتش واحد فقط ولن يكون هناك آخر، وأرفض تشبيهي بأي لاعب صاعد".

وكشف: "في سن الثلاثين، بدأت أعمل بشكل كبير على جسدي للحفاظ على لياقتي وحالتي، فقط الحفاظ على لياقتي وليس الوصول لأفضل شيء، لأن العمر يتحكم في كل شيء، ولا أستطيع الحصول على أفضل من ذلك".

وإختتم: "لا أعلم ما سأفعله بعدما أعتزل كرة القدم، لدي مسؤوليات وقوة لاتخاذ القرارات، ربما أصبح مدربًا، لكن هناك الكثير من التوتر في هذه المهنة، سأجلس على مقاعد البدلاء ولن أتمكن من الدخول إلى الملعب ولا أعتقد أنني سأتحمل ذلك، كما أنني في موسم واحد قد أكبر 10 سنوات".