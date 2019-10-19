التشكيل المتوقع لريال مدريد امام مايوركا في الليغا

رياضة 2019-10-19 | 12:05 المصدر: 366 مشاهدة يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على ريال مايوركا، اليوم السبت في إطار مباريات الدوري الإسباني ويلتقي الميرنجي ونظيره مايوركا، ضمن مباريات الجولة التاسعة لليجا. النادي الملكي يحتل صدارة الليجا برصيج 18 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف غرناطة، ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث. وريال مايوركا يقع في منطقة الهبوط ويملك 7 نقاط في المركز 18.



التشكيل المتوقع لريال مدريد: التشكيل المتوقع لريال مدريد: Advertisements حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو. خط الوسط: إيسكو، كاسيميرو، فيدي فالفيردي. خط الهجوم: خاميس رودريجز، بنزيما، هازارد. المحرر: محمد خليل

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