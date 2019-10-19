استعرضت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، السبت، عدداً من الأسباب قالت إنها تجعل المستثمرين "ينفرون" من العراق بعد فترة قصيرة على مجيئهم للبلاد، مبينةً أن الشركات العالمية الرصينة ستأتي للعراق في حال إصلاح جميع المشاكل.
وأضافت جودت، أن "العراق بيئة استثمارية ضخمة جداً خاصة أنه يعاني نقصاً بالبنى التحتية والخدمات والصناعة والزراعة، ما يجعل كل دول العالم تنظر للعراق كمركز استثماري واعد وتتكالب عليه"، لافتة إلى أن "المشكلة ليست بالدول التي تستمر في بلادنا ولكن ترتكز على آليات خلق بيئة استثمارية واعدة تستقطب المستثمرين".
وتابعت، أن "جميع المستثمرين يحضرون إلى العراق لفترة قصيرة ثم ينفرون لعدة أسباب منها الفساد وسوء العمليات المصرفية وسوء عمليات الاستيراد للأدوات التي يحتاجونها والبيروقراطية جميعها أمور تجعل المستثمر ينفر ويغادر البلد على اعتبار أنه لا يجد البيئة المناسبة له للعمل"، مشددة على انه "بحال اصلاح جميع المشكلات فان الشركات العالمية الرصينة ستأتي للعراق وسيشعر المواطن بالفرق الواضح في الخدمات والتطور".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: المستثمرون يأتون إلى العراق لفترة قصيرة ثم ينفرون لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.