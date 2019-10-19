اللاجئون السوريون في كردستان العراق: ماذا يريد أردوغان منا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنشئ مخيم بردرش التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق لاستقبال اللاجئين السوريين الهاربين من القصف والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي والفصائل السورية التابعة له ضد قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.

وفقا لمركز التنسيق المشترك للأزمات في وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، تنص خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لاستقبال اللاجئين السوريين على إنشاء ثلاثة مخيمات جديدة في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك تستوعب جميعها ٥٠ ألف لاجئ سوري.

ووصل عدد اللاجئين السوريين القادمين لإقليم كردستان حتى الآن إلى ألف و٥٩٧ لاجئا يعيشون أوضاعا إنسانية ونفسية صعبة جراء ما لحق بهم من أضرار إثر القصف التركي الذي يستهدف المدنيين.