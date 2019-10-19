مهلة الحريري ونووي أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: بعد كلمته.. الحريري يطلق "هاشتاق" على تويتر بمهلة الإصلاح، وقرقاش: شعوب المنطقة تبحث عن العدالة والنزاهة والعيش الكريم، ووزير الخارجية الألماني السابق: أردوغان يريد امتلاك سلاح نووي، وترامب: دول أوروبية مستعدة لاستقبال معتقليها الدواعش في سوريا، وصحف بريطانية: تركيا تستخدم أسلحة محرمة دوليا في سوريا، والسنيورة تعليقا على مظاهرات بيروت: على "حزب الله" الالتزام بالدستور، وزخم السلام واجتثاث الإرهاب يتوجان أسبوع السودان، وهدوء نسبي في بيروت بعد موجة غاضبة من الاحتجاجات، ورئيس تشيلي يعلن حالة الطوارئ بالعاصمة جراء احتجاجات عنيفة‎‎، وتنديد برلماني غربي بالعدوان التركي على سوريا.

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كما تقرأون أيضا: الأمم المتحدة: فرار مئات السوريين من العدوان التركي إلى العراق، وبيروت غاضبة.. مواجهات عنيفة ومساعٍ رسمية للاحتواء، والجيش الليبي يستبق مؤتمر برلين: متمسكون بالسلام وحل المليشيات، و"سوريا الديمقراطية": ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنرد على الخروقات، ومقر استضافة "قمة السبع" يثير أزمة بالكونجرس الأمريكي، وسياسي جزائري بارز: لا وجود للإخوان داخل الحراك أو خارجه، وجونسون يؤكد تنفيذ "بريكست" دون موافقة البرلمان، والائتلاف الحاكم بإثيوبيا يدعو جبهة تحرير تجراي لتصحيح مسارها، واتفاق سوريا.. أردوغان يواصل عدوانه ومطالب بانسحاب القوات، والعنف يتصاعد في إسبانيا بين قوات الأمن والمحتجين.

وفي الاقتصاد تطالعون: معارض تركي يحذر: 2020 الأسوأ اقتصاديا لأنقرة، وترامب يأمل في توقيع اتفاق تجاري مع الصين منتصف نوفمبر، وحفارات النفط الأمريكية ترتفع لثاني أسبوع على التوالي، وأوروبا تهدد بالرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، ووزير المالية الألماني يأمل في التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، والأسهم الأوروبية تنخفض بنهاية الأسبوع لتراجع أرباح الشركات، وأمريكا تنتصر.. صندوق النقد يؤجل زيادة موارد الإقراض إلى 2023.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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