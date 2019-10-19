الان تتابع زوارق الاحتلال تستهدف صيادين شمال قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: استهدفت زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية اليوم بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة أن الزوارق استهدفت عددًا من مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

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