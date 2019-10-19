سياسي لبناني: الشعب غير راض عن أداء الحكومة وهناك فرصة 3 أيام لحل الأزمة

السبت 19 أكتوبر 2019

مظاهرات

كتبت- أماني عزام

قال قاسم قصير الكاتب اللبناني المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك حراك شعبي حقيقي ضد أداء الحكومة في لبنان، مشيرًا إلى أن بعض الجهات حاولت الدخول على الخط لتحويل المسار.

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وأوضح "قصير" في تصريح خاص، أن مايحدث في شوارع لبنان ومن قبلها العراق، يؤكد أن الشعةب لم تعد راضية عن مايجري من أداء سياسي واقتصادي، وغير قادرة على توفير احتياجاتها.

وأكد الكاتب اللبناني المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية،أن هناك فرصة لمعالجة الوضع لمدة ثلاثة أيام، موضحًا أن المعالجة لا تكون بالقمع والإرهاب، مع الاعتراض على بعض أعمال الشغب والتخريب والسرقات والخوف من انزلاق البلد إلى الفوضى والحرب الأهلية فإن العلاج لا يكون إلا بالاصلاح الحقيقي الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري وهذا هو المطلوب.