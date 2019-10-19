قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف اطلاق النار

أكدت ​قوات سوريا الديمقراطية​ أن "​الجيش التركي​ غير ملتزم بوقف اطلاق النار"، مطالبة "واشنطن بالضغط لفتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى من رأس العين"، داعية إلى "إرسال مراقبين دوليين بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا".

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