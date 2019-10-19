OTV: موقف جنبلاط بالمشاركة او عدمها بجلسة الحكومة فيما لو عقدت اليوم لا يزال ضبابيا

ذكرت قناة "OTV" انه حتى هذه الساعة الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ لم تتبلغ بجلسة للحكومة تعقد اليوم لكن ​الاتصالات​ جارية لتهيئة الارضية لها، وفي حال كانت الدعوة ستوجه لجلسة حكومية اليوم فهي ستكون ببعبدا.

واوضحت ان الجلسة محكومة بعقدها او لا بالمشهد الذي سيرسو عليه الشارع اليوم، وما اذا كان وصول الوزراء مؤمن بانتظار ما سيقوله امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وفي حال وجهت الدعوة لمجلس الوزراء اليوم فالقوات تتجه مبدئيا لعدم المشاركة فيها على ان يعلن موقفها الرسمي فور التبلغ بجلسة اليوم، ولفتت الى ان موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بالمشاركة او عدمها بجلسة ​الحكومة​ فيما لو عقدت اليوم لا يزال ضبابيا وترجيح عدم المشاركة.