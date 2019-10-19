عبد المجيد صالح: الاستحقاقات الدولية موجودة بالشارع اللبناني

اعتبر النائب السابق ​عبد المجيد صالح​ من صور ان "الاستحقاقات الدولية موجودة بالشارع ال​لبنان​ي، وقد غيروا الغايات والأهداف بالمطالبة بحقوق الفقراء والمحتاجين وعدم فرض ضرائب إضافية على المواطنين".

واعتبر صالح أن "النظام الطائفي المعتمد في لبنان هو أداة مباشرة لإنتاج ​الفساد​، وان ​حركة امل​ في أكثر من مناسبة وعلى مدى العصور والأزمنة طرحت الغاء النظام الطائفي لا بل طرحت بأقل الظروف، لبنان دائرة انتخابية واحدة، للتقليل من خطورة النظام الطائفي".

وأشار الى "اهمية التحركات الشعبية التي تتسم بالسلم وطرح الشعارات المطلوبة من دون التعرض لأي من الأملاك العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالمنشآت العامة"، متمنياً أن "تأخذ ​الحكومة​ بمطالب الناس وتبادل الى إصلاحات معيشية".