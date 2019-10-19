أنطوان نصرالله: لتشكيل حكومة لديها خطة اصلاحية ما حدث كان نتيجة تراكمات

لفت المحامي أنطوان نصرالله في حديث اذاعي الى أن "ما حدث في الشارع كان نتيجة تراكمات"، مشيرا الى أننا "في قلب التظاهرات ومع المتظاهرين ونحن مع اسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة لديها خطة اصلاحية حقيقية تبدأ من رأس الهرم."
وحمل انطوان نصرالله رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراءه مسؤولية الفساد ولم يكونوا على قدر السلطة"، داعيا في نفس الوقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ابعاد بعض "المبييضين" عنه.
وعن التيار الوطني الحر- الخط التاريخيـ شدد نصرالله على انه "مشكل من عدد من الاشخاص انتموا سابقا الى التيار الوطني الحر ومن عدد من الضباط المتقاعدين".
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