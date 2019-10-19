البطريرك الراعي قطع زيارته الى أفريقيا ويعود الى لبنان

قطع ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ زيارته الى ​أفريقيا​ ويعود الى ​لبنان​. وكان من المقرر ان يعود الى ​بيروت​ منتصف الاسبوع المقبل.

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