النشرة: وقوع حادث سير بين سيارتين على طريق عام الحاصباني كوكبا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن "وقوع حادث سير بين سيارتين على طريق عام الحاصباني كوكبا واقتصرت الأضرار على الماديات وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادث".

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