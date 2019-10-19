جميل السيد: بالامس قمعتم تظاهرة غدا ستحصدون ثورة

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في كل ​تظاهرة​، بأرقى دول ​العالم​، يحصل شغب كما حصل عندنا بالأمس، وعندنا كما عندهم تضع السلطة ​الأمن​ بمواجهة الناس بحجة الشغب، لكن ثمة فرقا شاسعا، عندهم الأمن وسيلة للتهدئة والحل سياسي، عندنا الأمن هو كل الحل، لتعود السلطة إلى سابق فسادها! بالأمس قمعتم تظاهرة، غدا ستحصدون ثورة".

اضاف "إلى بعض المعلقين الموتورين، إقرأوا التويت جيداً، موجود فيه عن الأمن عموماً ما لنا وما علينا، في ذلك الزمن، كان هنالك في لبنان مشاكل وأمن وسلطة فيها رأس وكعب، ومنذ 2005 لليوم، أيضاً مشاكل وأمن، لكن السلطة كل واحد فيها عامل حالو رئيس، ومش معروف رأس من كعب".