نادر: لنكن بحجم القضية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح لإسقاط الحكومة

اعتبر العميد المتقاعد ​جورج نادر​ انه "بالرغم من محاولات التشويه والانحراف التي نفذتها أحزاب السلطة على الانتفاضة الشعبية، بقيت تحركات الناس العفوية في كل المناطق اللبنانية تتزايد وغضب الشعب يتعاظم".

أضاف في تصريح: "انظروا الى النواحي الايجابية: شعب ​الجنوب​ و​البقاع​ انتفض على سلطة الأمر الواقع واحرق قصور الفاسدين، شعب ​طرابلس​ و​بيروت​ و​الشمال​ أعلن رفضه لزعمائه واحرق صورهم وحطمها، شعب الجبل والضواحي شتموا زعماءهم وانتفضوا على سلطتهم.اليوم سيبقى الناس في الساحات والشوارع حتى استقالة ​حكومة​ ​الفساد​ و​المحاصصة​ المذهبية وتشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة لانتشال الوطن من الهاوية التي اوصلتنا إليها هذه الطبقة الفاسدة".

ودعا نادر ان "نكون بحجم القضية اليوم في ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ لإسقاط حكومة ال 72 ساعة، وإبقاء الطرقات الفرعية مفتوحة لوصول المشاركين، والإلتزام بعدم التعرض للاملاك العامة والخاصة أو لقوى الامن و​الجيش​ المالكين حفظ النظام".