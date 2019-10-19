نادر: لنكن بحجم القضية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح لإسقاط الحكومة

اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر انه "بالرغم من محاولات التشويه والانحراف التي نفذتها أحزاب السلطة على الانتفاضة الشعبية، بقيت تحركات الناس العفوية في كل المناطق اللبنانية تتزايد وغضب الشعب يتعاظم".
أضاف في تصريح: "انظروا الى النواحي الايجابية: شعب الجنوب والبقاع انتفض على سلطة الأمر الواقع واحرق قصور الفاسدين، شعب طرابلس وبيروت والشمال أعلن رفضه لزعمائه واحرق صورهم وحطمها، شعب الجبل والضواحي شتموا زعماءهم وانتفضوا على سلطتهم.اليوم سيبقى الناس في الساحات والشوارع حتى استقالة حكومة الفساد والمحاصصة المذهبية وتشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة لانتشال الوطن من الهاوية التي اوصلتنا إليها هذه الطبقة الفاسدة".
ودعا نادر ان "نكون بحجم القضية اليوم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح لإسقاط حكومة ال 72 ساعة، وإبقاء الطرقات الفرعية مفتوحة لوصول المشاركين، والإلتزام بعدم التعرض للاملاك العامة والخاصة أو لقوى الامن والجيش المالكين حفظ النظام".
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