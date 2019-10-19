ابو جمرة: لا فعل فعلي للتظاهرات الا بوضع الضرائب على المسؤولين

لفت الوزير السابق ​عصام أبو جمرة​ في حديث اذاعي الى أن "المسؤولين في السلطة يتحملون مسؤولية ما يحدث اليوم"، داعيا ​الحكومة​ الى الاستقالة"، معتبرا أن "لا حلّ فعلي لهذه المسألة إلا بوضع ​الضرائب​ على المسؤولين".

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