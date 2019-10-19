ماي خريش: كتيار معنيون بالمطالب ولا نعتبر أن التظاهرات موجهة ضدنا

لفتت نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون السياسية ماي خريش في حديث اذاعي الى أننا "كتيار معنيون بالمطالب ولا نعتبر أن التظاهرات موجهة ضدنا"، مشيرة الى أن "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ طرح ماذا تضمنت الورقة الاصلاحية واظهر اننا قدمنا مشاريع قوانين".

وأكد أننا "من يطرح الاصلاح ونحن من قال نرفض اي موازنة غير مقرونة باصلاحات جدية"، مشددا على أننا "مستعدين على البقاء في السراي لانهاء ​الموازنة​ مع اصلاحات لان الوضع الاقتصادية لم يعد يسمح".

واضافت: "نريد ​سعد الحريري​ رئيسا للحكومة الا اذا هو لم يعد يريد نفسه رئيسا للحكومة".

وتوجهت الى الاحزاب التي ركبت موجة السلطة بالقول "نحنا مكملين وعلى هذه الأحزاب ان تقرر ماذا تريد؟"، مضيفا: "لا يمكن ان تبقى في السلطة وتستفيد من مغانمها من ثم تذهب الى المعارضة"، متسائلة "تحدثوا عن الاستقالة فهل يجرأون على ذلك؟".

ورأت أن "ما رأيناه في الشارع هو انذار"، مضيفة: "وزير الخارجية جبران باسيل دعا الجميع الى العمل لأن الخيار الاخر سيء".